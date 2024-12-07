В декабре пенсионеры получат выплаты в двойном размере

Гражданам пенсионного возраста, которые по обыкновению получают выплаты по старости в начале месяца, в декабре положено сразу две пенсии в связи с продолжительностью новогодних праздников. Об этих и других выплатах для россиян перед Новым годом рассказала юрист Елена Кузнецова, передает Life.ru.

«Сроки выплаты денег будут разными. Все зависит от того, каким способом человек получает пенсию. Если на почте, то необходимо узнать график работы своего отделения», — уточнила специалист.

По ее словам, размер январской выплаты будет больше, поскольку она придет уже с учетом индексации. С 1 января размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 8728 рублей 73 копейки, стоимость ИПК (один пенсионный коэффициент) увеличится до 142 рублей 76 копеек.

«Для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы будет еще одна прибавка — дополнительные 1200 рублей. Раньше это была компенсационная выплата людям, которые осуществляли уход за пенсионером. Теперь ее будут начислять к пенсии всем, то есть не нужно подтверждать факт ухода и не требуется подавать никаких заявлений», — пояснила юрист.

Кроме того, Кузнецова отметила, что прибавку к пенсии в январе могут сделать выше ожидаемой, поскольку размер ежегодной индексации взаимосвязан с показателем инфляции. Сейчас власти планируют установить размер индексации на уровне 7,3%, но она может оказаться больше.

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