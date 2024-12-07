Россиян предупредили об опасности фальшивых платежек ЖКХ

Среди квитанций на оплату ЖКУ попадаются фальшивые. Об этом способе обмана россиян сообщили в пресс-службе Регионального информационного центра (РИЦ), передает URA.RU.

Специалисты указывают, что бумаги, имитирующие платежки, могут направить по электронной почте или подбросить в почтовый ящик. QR-код, указанный в таких квитанциях, ведет на фишинговый сайт, собирающий личные данные плательщика или позволяющий мошенникам украсть его деньги.

«При переходе по ссылке на фейковом документе пользователю предлагают либо скачать приложение "для получения скидки на услуги ЖКХ", либо обновить онлайн-банк "для перерасчета", либо выполнить любое другое альтернативное действие. Если потребитель скачает и запустит такой файл, злоумышленники получат удаленный доступ к смартфону, доступ в личные кабинеты банков и "Госуслуг"», — предостерегли в пресс-службе РИЦ.

Во избежание таких ситуаций эксперты посоветовали гражданам тщательно проверять данные при оплате ЖКУ по QR-коду. А именно проверить номер лицевого счета, адрес из квитанции и какие реквизиты получателя указаны в банковском приложении.

В компании также перечислили безопасные пункты приема платежей: кассы, личный кабинет, мобильное приложение, сайт РИЦ, кассы «Агропромкредита», личный кабинет «ЭнергосбыТ Плюс», сайт ГИС ЖКХ, приложение ГИС ДОМ, кассы «Почты России» и кассы Сбербанка.