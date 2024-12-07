В Госдуме раскрыли, когда россияне начнут получать проиндексированную пенсию

Пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты с декабря 2024 года. Такой информацией поделился глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

До этого парламентарий сообщал, что размер индексации пенсий составит 7,3%.

«По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, ведь у нас пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце. Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде», — объяснил Ярослав Нилов.

Депутат подчеркнул, что мера коснется как работающих граждан пенсионного возраста, так и неработающих. Средства на эти цели заложены в бюджет.

Простой и надежный способ приумножить сбережения, который подходит также пенсионерам, — банковский вклад. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.