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Депутат предложил альтернативу для тех, кому ипотека не по карману

Дата публикации: 07.12.2024 15:22
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Депутат предложил альтернативу для тех, кому ипотека не по карману
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Помимо ипотеки можно воспользоваться таким способом приобретения жилья как лизинг. У него есть ряд преимуществ, о них сообщил в разговоре с «Российской газетой» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«В случае с лизингом вы арендуете квартиру, живете в ней и в течение десяти лет можете ее выкупить. Часть денег, внесенных за аренду, зачтется при оплате полной стоимости квартиры», — объяснил правила парламентарий.

Он уточнил, что лизинг в нынешних условиях выгоднее ипотеки, поскольку первоначальный взнос за квартиру в этом случае составит от 10% до 40% ее стоимости. «А ипотека сейчас сильно подорожала, даже по льготной ипотеке банки ужесточили условия, первоначальный взнос за квартиру увеличился до 30–50%», — напомнил Гаврилов.

Есть и другие плюсы, например, для оформления лизинга требуется минимальный пакет документов: российский паспорт, СНИЛС и ИНН. Депутат обратил внимание, что с лизингом у граждан появляется возможность вносить арендные платежи по индивидуальному договору нефиксированными суммами.

Но у этого способа есть и недостатки. «Проблема лизинга заключается в том, что квартира не принадлежит вам до полной ее оплаты, — признал глава комитета. — Поэтому если лизинговая компания обанкротится, то квартиру могут забрать».

По мнению Гаврилова, лизинг подходит россиянам, которым существующие условия ипотечных кредитов не по карману, либо тем, кому в них отказали в связи с отсутствием кредитной истории или проведением процедуры банкротства.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.

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