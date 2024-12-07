Депутат предложил альтернативу для тех, кому ипотека не по карману

Помимо ипотеки можно воспользоваться таким способом приобретения жилья как лизинг. У него есть ряд преимуществ, о них сообщил в разговоре с «Российской газетой» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«В случае с лизингом вы арендуете квартиру, живете в ней и в течение десяти лет можете ее выкупить. Часть денег, внесенных за аренду, зачтется при оплате полной стоимости квартиры», — объяснил правила парламентарий.

Он уточнил, что лизинг в нынешних условиях выгоднее ипотеки, поскольку первоначальный взнос за квартиру в этом случае составит от 10% до 40% ее стоимости. «А ипотека сейчас сильно подорожала, даже по льготной ипотеке банки ужесточили условия, первоначальный взнос за квартиру увеличился до 30–50%», — напомнил Гаврилов.

Есть и другие плюсы, например, для оформления лизинга требуется минимальный пакет документов: российский паспорт, СНИЛС и ИНН. Депутат обратил внимание, что с лизингом у граждан появляется возможность вносить арендные платежи по индивидуальному договору нефиксированными суммами.

Но у этого способа есть и недостатки. «Проблема лизинга заключается в том, что квартира не принадлежит вам до полной ее оплаты, — признал глава комитета. — Поэтому если лизинговая компания обанкротится, то квартиру могут забрать».

По мнению Гаврилова, лизинг подходит россиянам, которым существующие условия ипотечных кредитов не по карману, либо тем, кому в них отказали в связи с отсутствием кредитной истории или проведением процедуры банкротства.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.