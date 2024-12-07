ЦБ расширит список финансовых инструментов для неквалифицированных инвесторов

Центробанк расширит список инструментов для неквалифицированных инвесторов. В ближайшем будущем они смогут покупать облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг ряда крупных зарубежных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds), сообщили в пресс-службе регулятора.

Эти инструменты признаны менее рискованными, так как инвестору дают гарантии возврата номинальной стоимости облигаций при их погашении, обратили внимание в ЦБ РФ. Регулятор создаст список требований для выбора фондов, которые впоследствии будут задействованы при выпуске этих облигаций.

Кроме того, Банк России предложил дать неквалифицированным инвесторам разрешение на покупку паев закрытых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестирующих в ликвидные рыночные активы. При этом в таких фондах не должно быть заблокированных иностранных ценных бумаг.

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