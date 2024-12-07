Россиян предупредили о рисках покупки подаренной квартиры

Сделка, осуществляемая с квартирой, основание права на которую — дарственная, может быть рискованной. Все нюансы раскрыл гендиректор группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с «Известиями».

«Перед покупкой квартиры необходимо тщательно проверять всю документацию, связанную с данной недвижимостью. В частности, это касается и документа, на основании которого продавец вашей будущей квартиры получил право собственности на квартиру; если это договор дарения, стоит насторожиться», — отметил специалист.

Например, если квартиру подарил пожилой человек тому, кто не является его родственником, тогда лучше связаться с дарителем для подтверждения, что он сделал это добровольно и без давления.

В противном случае после покупки может оказаться, что дарственный договор был аннулирован. Даритель имеет право вернуть свою квартиру, если докажет, что ему угрожали или нанесли физические увечья, чтобы заставить переписать жилье. Также основанием для возврата квартиры предыдущему владельцу может стать смерть одаряемого.

«Отмена договора дарения не всегда означает, что у вас — добросовестного покупателя — отберут квартиру. По закону в случае отмены дарения одаряемый должен вернуть подаренную квартиру, но если квартира уже продана, то она не возвращается дарителю», — объяснил Адамс.

По словам юриста, были прецеденты, когда ранее проданный объект недвижимости возвращали дарителю. К примеру, если продажа была явно фиктивной, в таком случае суд может признать сделку недействительной.

«Теоретически сделка по покупке подаренной квартиры безопаснее, когда даритель и одариваемый являются близкими родственниками и с момента дарения прошло больше трех лет. Более безопасной будет покупка квартиры, в отношении которой договор дарения был заверен нотариусом», — резюмировал эксперт.

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