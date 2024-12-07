Экономист назвал справедливую ставку по потребительскому кредиту в 2025 году

Справедливая ставка по потребительскому кредиту в 2024 году может равняться 20–22% годовых. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

«Справедливая ставка по потребительскому кредиту крайне вариативна, исходя из тех параметров, которые сопровождают выданный кредит. Для зарплатных клиентов при небольшой сумме, хорошей кредитной истории и оформлении страхования ставка может быть на уровне ключевой плюс 3–5 процентных пунктов», — определил специалист.

По словам Балынина, если опираться на прогноз Центробанка по ключевой ставке, можно сделать вывод, что в 2025 году справедливая ставка для данной категории граждан составит от 20% до 22% годовых.

Предложения банков по потребительским кредитам

Ключевой параметр, на который смотрят банки при одобрении кредита, — это показатель долговой нагрузки заемщика, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В целях предупреждения возможного отказа перед обращением за кредитом можно привлечь платежеспособного созаемщика, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок кредита. Также вероятность одобрения кредита будет выше, если заемщик может подтвердить свой доход выпиской из СФР, получить которую можно на «Госуслугах», отмечает эксперт.

Предложение актуально на дату публикации материала.