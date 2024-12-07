Россиян пообещали защитить от роста цен в 2025 году

Граждане РФ будут защищены от роста цен в 2025 году, инфляция составит 5–8% в годовом выражении. В то же время минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум повысят на 17% и 15% соответственно, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В целом рост цен для граждан будет на уровне средней критичности: они его будут видеть и ощущать, но поддержка от государства поможет свести на нет негативные влияния. Так, все социальные выплаты будут проиндексированы на уровне не ниже инфляции, а большая часть из них — на повышенном уровне», — заверил экономист. В связи с этим люди с небольшими доходами окажутся под надежной защитой от роста цен.

По словам Балынина, многих россиян с более высокими доходами также ждет рост зарплат, его темпы будут зависеть от профессии. Кроме того, они дополнительно защищены, если обладают финансовой подушкой.

В 2025 году МРОТ будет равен 22,4 тысячи рублей, прожиточный минимум — 17,7 тысячи рублей.

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