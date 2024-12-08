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Экономист объявил, когда ждать пиковых ставок по вкладам

Дата публикации: 08.12.2024 09:27
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Экономист объявил, когда ждать пиковых ставок по вкладам
Автор
Александра Синицына, Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Александра Синицына Новостной редактор раздела Аналитика инвестиций
Источник
Banki.ru

Пик ставок по вкладам придется на конец декабря 2024-го и начало января 2025 года. Такой прогноз сделал в разговоре с агентством «Прайм» доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.

По словам экономиста, этот сценарий возможен с учетом двух факторов. Во-первых, 20 декабря состоится заседание директоров Центробанка, на котором, как полагают многие эксперты, регулятор вновь повысит ключевую ставку, на этот раз — на 1–2 процентных пункта. Вслед за ключевой начнут расти и ставки по вкладам в российских банках.

Во-вторых, часто в декабре — январе многие кредитно-финансовые организации организуют новогодние акции по банковским продуктам, чтобы привлечь новых вкладчиков. 

«Влияние этих факторов повысит привлекательность вкладов для краткосрочных вложений этой зимой», — резюмировал Акимов.

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Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

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