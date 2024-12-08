Экономист объявил, когда ждать пиковых ставок по вкладам

Пик ставок по вкладам придется на конец декабря 2024-го и начало января 2025 года. Такой прогноз сделал в разговоре с агентством «Прайм» доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.

По словам экономиста, этот сценарий возможен с учетом двух факторов. Во-первых, 20 декабря состоится заседание директоров Центробанка, на котором, как полагают многие эксперты, регулятор вновь повысит ключевую ставку, на этот раз — на 1–2 процентных пункта. Вслед за ключевой начнут расти и ставки по вкладам в российских банках.

Во-вторых, часто в декабре — январе многие кредитно-финансовые организации организуют новогодние акции по банковским продуктам, чтобы привлечь новых вкладчиков.

«Влияние этих факторов повысит привлекательность вкладов для краткосрочных вложений этой зимой», — резюмировал Акимов.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.