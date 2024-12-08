Весной в России появится новый вид вклада

Законопроект, который предусматривает появление в России нового вида депозита — жилищного вклада, — должны принять в конце года. В таком случае он вступит в силу весной 2025 года, рассказал РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Комитет рассмотрел и предварительно согласовал размер ставок по жилищно-накопительным вкладам и другие поправки, которые планируется внести ко второму чтению. Как только оформим все доработки, подадим на рассмотрение Госдумы», — уточнил парламентарий.

По словам авторов проекта, новая программа призвана помочь россиянам накопить на покупку жилья или на первоначальный взнос для оформления ипотеки. Клиент будет вкладывать средства под повышенный процент, а затем возьмет жилищный кредит. Банки, в свою очередь, могут разными способами поддерживать таких вкладчиков — повышать ставку по депозиту или снижать ипотечную ставку.

Жилищный вклад предусматривает следующие условия:

его сможет открыть только физическое лицо;

он открывается на срок не менее одного года. Верхнего временного предела нет — деньги будут храниться до тех пор, пока их не направят на ипотеку;

средства с жилищного вклада можно будет использовать только для приобретения жилья или как первоначальный взнос по ипотеке;

проценты, увеличивающие сумму вклада, будут начисляться ежегодно;

вклад будет пополняемым, внести деньги на счет сможет как владелец, так и третьи лица, например члены семьи. Банки смогут самостоятельно устанавливать ограничения на пополнение вклада, например максимальные суммы;

банки, где гражданин открыл жилищный вклад, будут обязаны заключить договор ипотеки с ним в случае обращения;

страхование вкладов — владельцы жилищных депозитов смогут получить компенсацию в размере 10 млн рублей вместо 1,4 млн рублей, как по обычным банковским вкладам.

Если человек решит закрыть жилищный вклад досрочно, то есть средства не будут направлены на покупку квартиры или оформление ипотеки, кредитно-финансовая организация обязуется вернуть деньги и начисленные проценты.

В законопроекте не предусмотрено финансирование повышенных процентных ставок из бюджета, так что доходность по такому типу вклада будет зависеть от денежно-кредитной политики Банка России.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

* Предложение актуально на дату публикации материала.