Стало известно о мошеннической схеме с полисами ОМС

Аферисты начали использовать схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) для получения обманным способом доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах». На это обратила внимание эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова, передает РИА Новости.

По ее словам, мошенники внушают жертвам, что их полис вскоре станет недействительным из-за обязательного обновления данных, поэтому им якобы необходимо указать обновленные персональные сведения. Так злоумышленники пытаются заполучить код аутентификации из СМС, который позволит им войти в чужой личный кабинет.

Этот код ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам. «Это как ключи от вашей квартиры — ведь их никто не передаст какому-то чужому человеку, что бы тот ни говорил», — подчеркнула Храпунова.

Эксперт отметила, что все страховые компании самостоятельно занимаются обновлением информации в полисах, старые документы обновляются автоматически и процесс не требует участия владельца ОМС.