В России предсказали реакцию ЦБ на введение лизинга на новостройки

Застройщики начали рассматривать лизинг в качестве альтернативы ипотечным кредитам, которые стали недоступны большинству россиян. Опрошенные NGS.RU специалисты оценили перспективы подобной программы и спрогнозировали реакцию Центробанка на ее введение на российский рынок.

Если ЦБ не забракует эту схему, как только она появится среди предложений о покупке жилья, она вполне может стать способом отвоевать спрос на новостройки, заявил эксперт «Самолета Плюс» Максим Юрьев.

«Застройщики сейчас пытаются найти самые разные схемы, чтобы продать квартиры, но есть проблема: ЦБ уже начал бороться с их схемами рассрочек и прочих специальных предложений. Если Центробанку не понравится и схема с лизингом, ее могут прикрыть уже через неделю», — допустил он.

Помимо этого, лизинг предусматривает долгосрочную аренду с правом выкупа, а это работает только с уже сданными объектами, в которые можно заселяться сразу после оформления договора. Получается, здания, которые еще не достроены, не подпадают под программу, а сценарий, который совмещал бы лизинг с эскроу-счетами, еще не проработан.

Договоры лизинга могут заключаться не с физлицами, а с крупными компаниями, предположил, в свою очередь, аналитик портала MestoPro Григорий Якобсон. Таким заемщикам проще договориться с банком, а платежи можно удерживать ежемесячно из зарплаты жильцов. Однако он усомнился в том, что лизинг сможет стать более выгодным предложением, чем ипотека.

«Важно понимать, что лизинговые компании — это тоже финансовые организации, которые хотят получать прибыль», — аргументировал Якобсон. Согласно его прогнозам, ставки по таким программам могут составить от 20% до 30% годовых.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари и вовсе утверждает, что даже при условии, что по программе лизинга не нужно платить первый взнос, расходы по ежемесячным платежам будут выше, чем по ипотеке.

«Лизингодатель перекладывает все расходы по объекту на получателя. Расходы — это плата за ресурсы, налоги, НДС для юрлиц. Ну а деньги он для сделки где возьмет? В банке под текущую ставку», — объяснил свою точку зрения экономист.

По мнению Коложвари, введение подобной сделки как альтернативы ипотечному кредиту не просто бессмысленно — оно будет проигрывать варианту с арендой жилья. «Я понимаю лизинг на некоммерческие помещения, там бизнес-логика хотя бы есть. Брать квартиру в лизинг от застройщика — для физического лица не вижу никакого смысла, привлекательности для потребителя не усматриваю вообще», — сказал он.

Предложения банков по ипотеке на новостройки*

Прибегать к ипотеке сегодня разумно, если есть понимание, что ее получится закрыть быстро — например, за счет продажи старой квартиры, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Такая возможность, скорее всего, появится в 2025 году, когда ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, указывает аналитик.

Программа «Новостройка» от ВТБ

Программа «Строящееся жилье» от Альфа-Банка

Программа «Новостройка» от Совкомбанка

Программа «Новостройка» от РНКБ

* Предложение актуально на дату публикации материала.