Россиян предупредили о мошенническом сайте, имитирующем «Госуслуги»

В Интернете был обнаружен сайт, имитирующий официальный портал «Госуслуги». Об этом предупредили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По версии правоохранителей, сайт является формой, через которую можно якобы оформить заявление о мошенничестве для передачи данных в Банк России. Как только человек вносит данные, его просят подтвердить отправку заявления с помощью кода. Узнав его, аферисты получают доступ к настоящим личным кабинетам пользователей «Госуслуг».

В МВД обратили внимание, что для входа на сайт от граждан также требуется ввести номер телефона. Это может свидетельствовать о том, что злоумышленники уже заранее узнали номер жертвы и могут позвонить и предложить воспользоваться поддельным сайтом. Так они пытаются обойти предупреждение в СМС о том, что код подтверждения нельзя сообщать третьим лицам.

Код мошеннического сайта также выглядит подозрительно, как и комментарии разработчиков, сообщили на портале «Хабр»: «Нажатие на кнопку отправки», «Данные успешно отправлены! Перенаправляем на страницу сотрудников...» и «Перенаправление на фиктивную страницу». Такие комментарии обычно не видны обычному пользователю и являются внутренними.

Сайт был зарегистрирован недавно. Его смогли заблокировать к 8 декабря.