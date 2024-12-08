Экономист оценил слова Пескова о набирающей силу эрозии доллара

Доллар останется основной резервной мировой валютой вопреки негативным высказываниям о нем. О так называемой эрозии доллара говорить не приходится, заявил финансовый эксперт Алексей Кричевский, передает «Газета.Ru».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что «эрозия доллара набирает силу».

«Когда идет речь о том, что доллар теряет свою привлекательность как резервная валюта, в определенной степени это действительно правда, потому что страхи по поводу ограничений от США после кейса с Россией в мире кратно возросли. Но они не стали такими, что все подряд государства начали отказываться от доллара», — объяснил свою точку зрения экономист.

По его словам, доллар по-прежнему остается эталоном, через который проходят кросс-курсы, в плане соотношения валюты А к валюте Б он выступает инструментом балансировки валют.

«Доллар и дальше будет основной резервной валютой, но его доля в хранилищах центробанков и на счетах просто может со временем уменьшаться в пользу криптовалют, юаня и некоторых других твердых валют», — спрогнозировал Кричевский.

Экономист добавил, что замены доллару в нынешних реалиях нет — в мире продолжает действовать Бреттон-Вудская система, установленная после Второй мировой войны, согласно которой все курсы привязаны к американской валюте.