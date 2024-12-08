В Госдуме пообещали индексацию зарплат части россиян с 1 января

С 1 января 2025 года части граждан РФ проиндексируют заработные платы. В их число входят врачи, представители сферы образования, социальные работники и работники культуры, а также отдельные категории госслужащих, сообщила в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

«В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2% с 1 января следующего года», — заявила парламентарий.

Помимо этих категорий сотрудников, на 13,2% проиндексируют зарплаты спасателям МЧС, работникам Росстандарта, Роспотребнадзора, лесных хозяйств. Изменения не затронут судей, депутатов и сенаторов, резюмировала Бессараб.

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