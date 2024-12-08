В России зафиксировали снижение средней стоимости аренды квартир

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на длительный срок в начале декабря составила 32,3 тысячи рублей, двухкомнатных — 46,1 тысячи рублей, что на 2% и 3% соответственно дешевле ноябрьских цен, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». Цены перешли к устойчивому снижению на фоне низкого спроса, сообщает «Коммерсант».

Ставки снижаются уже третий месяц подряд, в сравнении с сентябрьскими максимумами (тогда был высокий деловой сезон) потери составили 4% для однушек и 6% — для двушек.

Сильнее всего цены на аренду снизились в Перми (минус 8,2% от средней стоимости однокомнатных квартир, до 25,9 тысячи рублей). В Воронеже коррекция составила 6,3%, цены опустились до 22,2 тысячи рублей.

А в Петербурге однушки стали доступнее в среднем на 5,3% (до 44,8 тысячи рублей), в Москве цены достигли 68,3 тысячи рублей в месяц за однокомнатные и 114 тысяч рублей — за двухкомнатные, подешевев на 3,7% и 5,1% соответственно в сравнении с ноябрем.

Высокий сезон аренды в крупных городах РФ закончился, объяснила замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова, при этом собственники еще не готовы массово снижать цены. Впрочем, почти половина из них вскоре может скорректировать арендные ставки, а остальные будут ждать роста активности от арендаторов.

Снижение спроса, рост предложения и увеличение разрыва между ростом ставок и индексацией зарплат являются основными причинами коррекции цен, полагает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Уточняется, что владельцы объектов уже ощутили падение интереса со стороны арендаторов, при этом многие из них стремятся успеть сдать жилье до новогодних праздников. В том числе за счет этого обстоятельства рынок частично отыгрывает фактор осеннего перегрева цен.

В то же время предложения по аренде продолжают пополняться за счет перетока лотов со вторичного рынка недвижимости, а также выхода на рынок инвестиционных квартир. Тренд продолжится на фоне сокращения спроса на покупку готовых квартир, считают эксперты.

«Если продажи жилья сохранятся на текущем уровне — цены, вероятно, продолжат снижаться. Если дополнительно сократятся — тренд может развернуться в сторону подорожания», — отметил Попов. Другие опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что рост цен на аренду возобновится в феврале — марте 2025 года.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.

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