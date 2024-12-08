Юрист предложила доплачивать сотрудникам, которые не ходят на корпоративы

Компании могут начать доплачивать сотрудникам, которые не посещают корпоративы. Такое предложение выдвинула специалист по трудовому праву Валентина Яковлева, аргументируя это тем, что у людей должно быть право выбора: посетить праздник с коллективом или получить вместо этого деньги, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Не все сотрудники могут или хотят быть на торжествах», — объяснила свою точку зрения Яковлева. По словам юриста, в первую очередь это касается работников, у которых удаленный формат работы, например если они живут в других городах.

Работодатель в силах выявить эффект бюджета, затраченного на корпоратив для каждого из своих сотрудников, продолжила эксперт. Эту сумму можно доплатить каждому, кто не смог присутствовать на торжестве.

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Прибегать к ипотеке сегодня разумно, если есть понимание, что ее получится закрыть быстро — например, за счет продажи старой квартиры, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Такая возможность, скорее всего, появится в 2025 году, когда ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, указывает аналитик.

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