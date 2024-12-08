Названы самые предпочтительные для россиян авто с пробегом

В осенний рейтинг самых популярных авто с пробегом на российском рынке попали LADA Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Доля продаж каждой из этих моделей выросла в сравнении с осенью 2023 года, такие данные предоставил «Авто.ру Бизнес», передает агентство «Прайм».

Первое место по востребованности у россиян заняла LADA Granta, рост продаж составил 42,9% год к году. Наиболее привлекательные цены на это авто предлагали частные продавцы — в среднем 626 440 рублей (дороже на 5,5%, чем в 2023 году).

Следом по популярности идет Kia Rio, ее продажи выросли на 20,3%. Частные продавцы предлагали цену 1 212 043 рубля (дешевле на 6,3%, чем в прошлом году).

Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris с ростом продаж в 20,7%. Частные продавцы предлагали приобрести модель в среднем за 1 048 066 рублей, что несильно отличается от цен 2023 года.

Также россияне предпочитали покупать на вторичном рынке машины от «АвтоВАЗа» и китайских брендов — Chery, Geely и Haval, которые подешевели в сравнении с 2023 годом.

Осенью 2024 года наблюдается переток покупателей на вторичный рынок (+18% в сравнении с 2023 годом и +81% — с 2022-м). По словам руководителя по продажам и развитию «Авто.ру Бизнеса» Даниила Шкурыгина, причиной послужило заполнение дилерских складов ликвидными подержанными авто по программе трейд-ин.

«Как правило, на таких автомобилях дилеры имеют неплохой запас маржинальности, что позволяет им продавать подержанные автомобили хорошего качества по приемлемой для покупателей цене», — отметил эксперт. Также зачастую продавцы дают гарантию на подержанные машины, что повышает интерес к такому предложению.

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