В России заметили разрыв в уровне бедности семей с детьми, ипотеку перестали гасить досрочно. Обзор Банки.ру

📰 Банк России не видит оснований для начала дискуссии об отмене наличных, заявил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Сергей Белов. Также он сообщил, что исправленную модернизованную тысячную банкноту, скорее всего, выпустят в обращение ближе к концу следующего года. Кроме того, Белов рассказал, сколько объектов может попасть на купюру после голосования, как регулятор относится к тому, что снова могут найтись недовольные граждане, и будет ли сохранен принцип отказа от использования культовых изображений на деньгах при модернизации банкнот в 500, 50 и 10 рублей.

📰 Объем досрочного погашения ипотеки в российских банках снизился до двухлетнего минимума, обращает внимание «Коммерсант». Этот понижающий тренд продолжается уже год. Эксперты считают, что основная причина такого поведения заемщиков связана с высокими ставками по депозитам, поскольку сегодня выгоднее размещать свободные средства на вкладах, чем направлять их на досрочное погашение ипотеки. Одновременно, по их словам, и самих свободных денежных средств у заемщиков остается все меньше.

📰 Эксперты выявили географический разрыв в уровне бедности семей с детьми, пишут «Ведомости». В России фиксируется значительный географический разрыв в уровне материального благосостояния семей, поэтому возможности регионов по борьбе с бедностью существенно отличаются. Для решения этой проблемы госпрограммы поддержки семей с низкими доходами должны быть дифференцированы по федеральным округам и субъектам Федерации, показало новое исследование.

📰 Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках к Налоговому кодексу и закону «Об исполнительном производстве», рассказывают «Известия». Согласно документу, ФНС сможет взыскивать налоговые долги с граждан в принудительном порядке без суда, выставив сумму недоимки в личном кабинете налогоплательщика и поручив банку списать деньги. По замыслу это ускорит процедуру, разгрузит мировые суды, которые по факту просто фиксируют долг, и позволит оперативнее наполнить бюджет налоговыми поступлениями.

📰 Топ-менеджеры крупных банков за полтора года получили 64 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Больше всего, по открытым данным, топ-менеджерам выплатил Сбербанк. Он определил периметр ключевого управленческого персонала в 650 человек, оказывающих существенное влияние на финансовый результат. Краткосрочное вознаграждение топ-менеджмента банка, включая заработную плату, премии, вознаграждение по итогам работы за год и компенсационные выплаты, составило в 2023 году 28 млрд рублей, а за шесть месяцев 2024 года — 8 млрд рублей.

📰 Максимальный за полтора года объем средств вложили мировые инвесторы в фонды денежного рынка, рассказывает «Коммерсант». По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток средств в такие фонды за минувшую неделю составил 136 млрд долларов, что в 33 раза выше объема средств, выведенного за две предыдущие недели. Инвесторы скупают низкорисковые активы на фоне возросших геополитических рисков и неопределенности относительно первых шагов Дональда Трампа на посту президента.