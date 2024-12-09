Сенатор рассказала о подвохах покупки квартиры в рассрочку

Оформить рассрочку на квартиру легче, чем ипотеку, но у этого способа приобретения жилья есть три существенных недостатка, рассказала «Газете.ру» сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«Во-первых, полную стоимость квартиры надо выплатить за очень короткий срок: один-два года, как правило. Во-вторых, у многих застройщиков нет скидок на квартиры с рассрочкой. В-третьих, за просрочку платежа предусматривается штраф», – перечислила она.

На рынке жилья существует два варианта рассрочки, пояснила Епифанова. Первый – беспроцентная рассрочка, которая чаще используется для продажи недорогого жилья. Второй вариант – рассрочка с процентной ставкой, по аналогии с банковским кредитом. Из-за короткого срока переплата по ней будет меньше ипотечной, а требования застройщика к покупателю обычно мягче, чем требования банка к ипотечному заемщику.

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Сенатор рекомендовала использовать рассрочку только тем, у кого на руках есть большая часть необходимой суммы. Даже если потенциальный покупатель планирует получить деньги в ближайшем будущем, например, от продажи имеющегося жилья, с рассрочкой лучше не рисковать, так как процесс продажи может затянуться, а за просрочку платежа предусмотрены крупные штрафы, считает Епифанова.

Перед тем, как брать рассрочку, сенатор посоветовала тщательно взвесить все «за» и «против», проконсультироваться с независимым экспертом и трезво оценить свои финансовые возможности. При заключении договора следует внимательно ознакомиться с каждым пунктом и при необходимости прояснить все спорные вопросы, заключила Епифанова.

Рассрочка больше подходит тем, кто уверен, что сможет полностью рассчитаться за недвижимость до сдачи дома в эксплуатацию, то есть в большинстве случаев за несколько месяцев, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Тем, кто планирует вносить платежи на протяжении нескольких лет, лучше выбрать ипотеку, отмечает эксперт.

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