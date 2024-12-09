Россельхозбанк повышает ставки по вкладам

Россельхозбанк улучшает условия по вкладам до 24% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации. Максимальная ставка будет действовать на срок шесть месяцев для клиентов, у которых не было вкладов и накопительных счетов в банке последние 30 дней.

Ставка 24% годовых предоставляется по продукту «Свой вклад» при открытии продуктов в мобильном приложении банка и размещении средств на полгода без возможности пополнения и совершения расходных операций. Максимальная доходность депозита «Свой вклад» сроком на три месяца составляет 23% годовых. Проценты выплачиваются по окончании срока размещения.

Правом на получение максимальной ставки располагают новые клиенты, а также действующие клиенты банка, не имевшие вкладов или накопительных счетов в течение 30 дней, предшествующих открытию нового вклада.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.