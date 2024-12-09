Объяснено, стоит ли сейчас торопиться закрывать старые вклады

Закрывать существующий вклад и открывать новый стоит сейчас только в случае, если новый депозит к дате окончания старого принесет больше средств, предупреждает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«В остальных случаях переоткрытие вклада с досрочным закрытием старого, при котором начисление процентов пройдет по ставке “до востребования”, которая существенно ниже ставки по вкладу, не имеет смысла», — считает эксперт.

Такие действия, по словам аналитика, могут быть оправданы в случае резкого изменения ставок по вкладам.

«Это обычно происходит при сильном изменении ключевой ставки, что бывает связано с событиями, способными оказать существенное влияние на экономику. В большинстве же случаев закрытие старого вклада и открытие нового может привести к снижению итоговой доходности вложений», — заключает Зварич.

Подробнее прочитать о том, стоит ли досрочно закрывать вклады, можно здесь.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.