В России изменятся тарифы на электроэнергию

В 2025 году тарифы на электроэнергию вырастут в среднем по России на 12,6% — при этом увеличение произойдет с 1 июля, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина «Прайму».
Темпы роста тарифов будут различаться по регионам. Чуркина назвала регионы с наиболее низким ростом тарифов:
- Амурская область (рост на 8,6% с 1 июля 2025 года);
- Республика Алтай (8,8%);
- Ханты-Мансийский автономный округ (9%);
- Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%);
- Ненецкий автономный округ (9,6%);
- Чукотский автономный округ (9,9%).
Значительнее всего тарифы вырастут в следующих регионах:
- Пермский край (21,1%);
- Кемеровская область (19,8%);
- Республика Северная Осетия – Алания (19,1%);
- Республика Мордовия и Челябинская область (по 18%).
В Москве и Санкт-Петербурге рост составит 15% и 14,6% соответственно.