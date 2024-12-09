В России изменятся тарифы на электроэнергию

В 2025 году тарифы на электроэнергию вырастут в среднем по России на 12,6% — при этом увеличение произойдет с 1 июля, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина «Прайму».

Темпы роста тарифов будут различаться по регионам. Чуркина назвала регионы с наиболее низким ростом тарифов:

Амурская область (рост на 8,6% с 1 июля 2025 года);

Республика Алтай (8,8%);

Ханты-Мансийский автономный округ (9%);

Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%);

Ненецкий автономный округ (9,6%);

Чукотский автономный округ (9,9%).

Значительнее всего тарифы вырастут в следующих регионах:

Пермский край (21,1%);

Кемеровская область (19,8%);

Республика Северная Осетия – Алания (19,1%);

Республика Мордовия и Челябинская область (по 18%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост составит 15% и 14,6% соответственно.