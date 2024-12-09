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В России изменятся тарифы на электроэнергию

Дата публикации: 09.12.2024 11:45
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В России изменятся тарифы на электроэнергию
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

В 2025 году тарифы на электроэнергию вырастут в среднем по России на 12,6% — при этом увеличение произойдет с 1 июля, рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина «Прайму».

Темпы роста тарифов будут различаться по регионам. Чуркина назвала регионы с наиболее низким ростом тарифов:

  • Амурская область (рост на 8,6% с 1 июля 2025 года);
  • Республика Алтай (8,8%);
  • Ханты-Мансийский автономный округ (9%);
  • Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%);
  • Ненецкий автономный округ (9,6%);
  • Чукотский автономный округ (9,9%).

Значительнее всего тарифы вырастут в следующих регионах:

  • Пермский край (21,1%);
  • Кемеровская область (19,8%);
  • Республика Северная Осетия – Алания (19,1%);
  • Республика Мордовия и Челябинская область (по 18%).

В Москве и Санкт-Петербурге рост составит 15% и 14,6% соответственно.

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