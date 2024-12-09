У ВТБ появился собственный сервис бесконтактной оплаты

ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay, сообщила пресс-служба банка. С его помощью клиенты ВТБ могут совершать покупки смартфоном на базе Android с NFC на кассах магазинов и снимать наличные в банкоматах. Подключить карту к платежному сервису можно в приложении «ВТБ Онлайн». Для оплаты на кассе нужно разблокировать телефон и приложить его к терминалу.

«За несколько дней после запуска более 30 тысяч клиентов уже подключили себе ВТБ Pay. Мы ожидаем, что к концу года сервисом будут пользоваться около 200 тысяч клиентов», – сказал руководитель департамента трансакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

В 2025 году ВТБ планирует расширить функциональность ВТБ Pay и предложить пользователям повышенный кэшбэк за покупки с помощью сервиса. В банке прогнозируют, что доля оплаты с помощью pay-сервисов вырастет в два раза к концу 2025 года.

Ранее банк сообщал о запуске онлайн-оплаты на портале «Госуслуги» без комиссии по кнопке ВТБ Pay. По данным ВТБ, ежемесячно через сервис проходит более 300 тысяч оплат.

Сервисы оплаты телефоном от российских банков и платежной системы «МИР» появились как ответ на уход из России Apple Pay и Google Pay, предлагавших такой функционал, говорит эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Оплата в них совершается через NFC и избавляет от необходимости носить с собой карту. Отдельный плюс в том, что не нужно устанавливать специальное приложение, достаточно стандартного мобильного приложения банка, отмечает эксперт. Однако, по словам Бочкиной, такие платежные сервисы доступны только для телефонов на ОС Android, а владельцы iPhone могут воспользоваться платежным стикером или оплатой по QR-коду. Кроме того, к таким сервисам можно привязать только карты «МИР».

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