Новый подъем ключевой ставки, как себя ведут вкладчики. Главные события рынка сбережений

Главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич представил анализ основных трендов и событий на рынке сбережений за ноябрь и рассказал об изменениях, которые планируются в краткосрочной перспективе.

Основной сценарий в декабре: подъем ставки до 23%

В ноябре основным фактором для банковского сектора стал пересмотр ожиданий относительно возможного решения Центробанка на заседании в декабре. Учитывая текущую динамику основных макроэкономических показателей, в частности, рост инфляции, кредитные организации все более склоняются к ожиданию дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Это выливается в рост ставок по вкладам – по данным регулятора, максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, с третьей декады октября по вторую декаду ноября выросла на 1,39 п. п., превысила текущее значение ключевой ставки и достигла отметки 21,56. Это говорит о том, что банки заранее учитывают в процентной политике дальнейшее ужесточение ДКП в декабре.

На наш взгляд, учитывая то, что, несмотря на текущие уровни ставок в экономике, инфляция продолжает расти (по данным Росстата, годовая инфляция в России на 2 декабря ускорилась до 9,01%, по данным МЭР, она составила 9,07%), регулятор на заседании в декабре может повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 23%. Вероятность такого сценария на текущий момент оцениваем в 60%. Также не исключаем, что повышение может составить лишь 100 б. п., в результате чего ключевая ставка составит 22%. Более мягкий шаг может быть обусловлен необходимостью оценки предыдущего ужесточения ДКП, так как его влияние имеет определенный временной лаг и может быть не полностью отражен в текущих макроэкономических показателях. Вероятность данного решения оцениваем в 40%. При этом в случае подъема ставки до 22% регулятор, скорее всего, сохранит жесткий сигнал, говорящий о возможности ужесточения ДКП на одном из заседаний в начале следующего года.

Со стороны спроса в декабре не ожидаем существенных изменений. Вкладчики продолжат фокусироваться на краткосрочных вкладах – в ноябре, согласно статистике использования фильтров при поиск вкладов через сервис Банки.ру, доля трехмесячных вкладов осталась на уровне 32%, вырос спрос на вклады срочностью один месяц на 2 п. п. до 18% с 16% в октябре. Данные сроки занимают первое и третье место по спросу. Второе место удерживают шестимесячные вклады, доля которых в последние месяцы снижалась и в ноябре опустилась до отметки 23%. В декабре ожидаем сохранения трехмесячными вкладами первого места по интересу со стороны вкладчиков, а также дальнейшего роста спроса на одномесячные вклады. Этому будет способствовать возможность дальнейшего ужесточения ДКП на заседании в декабре и ожидание соответствующего улучшения условий по вкладам. В сложившейся ситуации открытие краткосрочных депозитов с целью последующего их переоткрытия после декабрьского заседания регулятора и соответствующих изменений в ставках выглядит обоснованным. Плюс к этому, часть вкладчиков до декабрьского заседания может сместить фокус на накопительные счета.

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Индекс Мосбиржи: обновление минимумов в ноябре

Попытка роста российского фондового рынка в начале ноября не увенчалась успехом. Инвесторы в текущей ситуации стараются использовать подъемы рынка для сокращения объемов акций в портфелях, фокусируясь на низкорисковых инструментах, таких как облигации с переменным купоном и фонды денежного рынка, дающие хорошую доходность на фоне цикла ужесточения ДКП и высоких ставок в экономике и имеющие более низкие риски по сравнению с вложением в акции. В результате во второй декаде ноября продажи активизировались, что увело индекс Мосбиржи к концу месяца на новые локальные минимумы – 27 ноября индикатор опускался до 2426 пунктов – уровней марта 2023 года. В дальнейшем рынок смог частично отыграть потери, однако индекс Мосбиржи продолжает удерживать позиции у локальных минимумов.

На текущий момент мы не видим фундаментальных факторов для продолжения восстановления. В сложившейся ситуации в базовом сценарии ожидаем в среднесрочной перспективе достижение индексом Мосбиржи отметки 2400 пунктов. Если рассматривать возможный негативный сценарий, то, на наш взгляд, минимумом рынка в рамках текущей волны снижения может стать отметка 1900–2000 пунктов.