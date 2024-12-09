Эффект Долиной: в Госдуме предложили замораживать средства россиян от продажи жилья

В Госдуме предложили блокировать деньги от продажи квартир сроком на семь дней для проверки подлинности сделки с недвижимостью. Письмо с соответствующим предложением направила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, узнали «Известия».

В письме Разворотнева указывает, что в последние два года мошенники активно применяют схему обмана, получившую название «продавец под влиянием». Злоумышленники по телефону убеждают собственника участвовать в «операции», чтобы помочь ФСБ или другим силовым структурам. Для этого якобы нужно продать имеющуюся жилплощадь, а деньги перевести этим «сотрудникам». Мошенники убеждают жертву, что сделка проводится фиктивно, и право собственности будет восстановлено. Однако на деле граждане лишаются жилья и полученных за него денег. Страдают и покупатели, которые просто приобретали квартиру или дом.

По данным депутата, каждую неделю только в Москве совершается до десяти таких афер. Наиболее резонансный случай – обман певицы Ларисы Долиной, которая под влиянием мошенников лишилась квартиры за 112 млн рублей и нескольких миллионов рублей собственных средств. Артистка была уверена, что сделка фиктивная, и своими действиями она помогает ФСБ и Росфинмониторингу.

Разворотнева предлагает ввести заморозку средств граждан от продажи жилой недвижимости на семь дней без возможности снятия наличных или их перечисления, но с возможностью оплаты ими кредитов, коммунальных платежей, долгов по исполнительным производствам. Депутат готова разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес ко «вторичке» объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с «первичкой». Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.