Около 30% обращений к врачу не требуют очного визита – статистика СОГАЗа

О развитии онлайн-медицины рассказала заместитель председателя правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на круглом столе, организованном Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в рамках «Российской недели здравоохранения – 2024».

Все больше случаев оказания медицинской помощи начинается с телемедицинской консультации. Врачи собственного сервиса онлайн-медицины СОГАЗа проводят более 100 тыс. консультаций в год для застрахованных по ДМС.

Статистика СОГАЗа свидетельствует, что до 30% обращений не требуют очного осмотра врачом. Из них 52% застрахованных достаточно одной консультации врача телемедицины для решения вопроса, 21% – сразу получают направления на анализы в лабораторию, а 27% – проходят курс лечения при сопровождении врача онлайн.

«Наши данные показывают, что уже сейчас 30% застрахованных отказываются от очной встречи с врачом в клинике в пользу консультации онлайн, и мы видим перспективы для дальнейшего роста числа таких консультаций. Статистика СОГАЗа совпадает с данными, которые привели другие участники круглого стола. Это подтверждает потребность в дальнейшем совершенствовании законодательства для формирования оптимального цифрового клиентского пути. Такой подход отвечает интересам пациентов и делает качественную медицинскую помощь более доступной», – отметила Татьяна Тамгина.

Клиенты СОГАЗа высоко оценивают сервис онлайн-консультаций. По результатам регулярного опроса удовлетворенности, уровень NPS (индекс готовности рекомендовать) в части оказания телемедицинских услуг превышает 90%.

Среди ключевых преимуществ онлайн-медицины застрахованные называют возможность круглосуточного доступа к сервису, экономию времени на дорогу в клинику, высокий профессионализм консультирующих врачей, а также получение всех рекомендаций по итогам приема в личный кабинет в мобильном приложении.