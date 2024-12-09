В ЦБ ответили, есть ли риски хранения рублевых банкнот дома

Рублевые банкноты хорошо хранятся дома, однако и проблем с обменом поврежденных купюр нет, сообщил зампред Центробанка Сергей Белов в интервью «Известиям».

«Мы постоянно повышаем качество наших банкнот, чтобы продлить срок службы. Они достаточно высокотехнологичны и хорошо хранятся, поскольку покрыты специальным лаком. В любом случае проблем с обменом поврежденных отечественных купюр нет: всегда можно обратиться в банк и поменять. Поэтому ни для граждан, ни для бизнеса никаких рисков нет», — заявил Белов.

Хранятся банкноты, по его словам, «точно нормально».

«Да и с разными повреждениями, повторюсь, их можно обменять. Но, как говорится, лучше хранить деньги в банках», — добавил зампред ЦБ.

Кроме того, Белов сообщил, что на сегодняшний день планов по выпуску десятитысячной купюры нет. Что касается дискуссии об отмене наличных денег, о чем упомянул замглавы Гознака, в ЦБ оснований для этого не видят.

«Банк России не видит оснований для этого. Если посмотреть на долю наличных в расчетах, то да, она снижается, но в обращении — нет. Объем наличных денег остается неизменным. Две трети этих денег находятся на руках у населения. Остальные — в кассах торговых и сервисных компаний, банков, в банкоматах», — заключил Белов.