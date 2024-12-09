Стало известно, какая награда полагается за нахождение главной новогодней елки России

Старший участковый лесничий Дровинского участкового лесничества (Московская область) Игорь Левочкин, который нашел в лесу ель, отобранную в итоге в качестве главной новогодней елки страны, получил в подарок автомобиль. Как пояснили представители отрасли, такой подарок является традиционным.

«Каждый год планируется машина. В этом году будет выделена автомашина Niva Chevrolet. Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — цитирует РИА Новости директора Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махача Ширинова.

Главную елку страны Игорь Левочкин нашел на своем участке вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области еще в июне. Она полностью соответствовала всем параметрам по форме, объему хвои, состоянию лап, внешнему виду. Главная ель этого Нового года имеет возраст 90 лет, высоту 25 метров, диаметр ствола 60 сантиметров, а размах веток 8 метров.

Всего на роль главной елки РФ рассматривались 15 деревьев.

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