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Стало известно, какая награда полагается за нахождение главной новогодней елки России

Дата публикации: 09.12.2024 17:06
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Время прочтения: 1 минута
Стало известно, какая награда полагается за нахождение главной новогодней елки России
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Старший участковый лесничий Дровинского участкового лесничества (Московская область) Игорь Левочкин, который нашел в лесу ель, отобранную в итоге в качестве главной новогодней елки страны, получил в подарок автомобиль. Как пояснили представители отрасли, такой подарок является традиционным.

«Каждый год планируется машина. В этом году будет выделена автомашина Niva Chevrolet. Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — цитирует РИА Новости директора Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махача Ширинова.

Главную елку страны Игорь Левочкин нашел на своем участке вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области еще в июне. Она полностью соответствовала всем параметрам по форме, объему хвои, состоянию лап, внешнему виду. Главная ель этого Нового года имеет возраст 90 лет, высоту 25 метров, диаметр ствола 60 сантиметров, а размах веток 8 метров.

Всего на роль главной елки РФ рассматривались 15 деревьев. 

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