Рубль продолжает укрепляться. ЦБ установил официальные курсы валют на 10 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 10 декабря. Рубль продолжает укрепляться к американской и европейской валютам.

Курс доллара снизился на 0,0456 рубля, составив 99,3759 рубля (99,4215 рубля на 9 декабря).

Евро подешевел на 1,2044 рубля и составил 105,0996 рубля (предыдущее значение — 106,3040 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи и определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.