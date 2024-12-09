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Рубль продолжает укрепляться. ЦБ установил официальные курсы валют на 10 декабря

Дата публикации: 09.12.2024 17:44
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Время прочтения: 1 минута
Рубль продолжает укрепляться. ЦБ установил официальные курсы валют на 10 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 10 декабря. Рубль продолжает укрепляться к американской и европейской валютам

Курс доллара снизился на 0,0456 рубля, составив 99,3759 рубля (99,4215 рубля на 9 декабря).

Евро подешевел на 1,2044 рубля и составил 105,0996 рубля (предыдущее значение — 106,3040 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи и определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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