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Рубль снова вырос. Курсы доллара и евро на 10 декабря

Дата публикации: 10.12.2024 06:00
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Время прочтения: 1 минута
Рубль снова вырос. Курсы доллара и евро на 10 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российская валюта продолжает расти.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 декабря 2024 года, составляет 99,3759 рубля (прежнее значение — 99,4215 рубля), официальный курс евро — 105,0996 рубля (предыдущий показатель — 106,3040 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайской валюты происходит на основе данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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