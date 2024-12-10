Рубль снова вырос. Курсы доллара и евро на 10 декабря

Российская валюта продолжает расти.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 декабря 2024 года, составляет 99,3759 рубля (прежнее значение — 99,4215 рубля), официальный курс евро — 105,0996 рубля (предыдущий показатель — 106,3040 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайской валюты происходит на основе данных биржи.