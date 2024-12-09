Банки заявили, что спасли от кибермошенников 4,9 трлн рублей клиентов

Российские банки в III квартале 2024 года предотвратили хищение кибермошенниками 4,9 трлн рублей. Всего было отражено 16,1 млн атак, сообщил Центробанк.

По данным регулятора, объем спасенных сбережений в июле — сентябре 2024 года оказался в три раза больше, чем годом ранее.

«Принятые Банком России меры позволили повысить качество и скорость взаимодействия между регулятором, банками и правоохранительными органами по обмену сведениями о кибермошенниках. Информация о хищениях поступает в базу данных регулятора от правоохранительных органов, даже когда пострадавшие не обращаются с заявлением в свой банк. Пополняется число реквизитов злоумышленников, содержащихся в базе», — говорится в комментарии ЦБ.

Кроме того, с 25 июля ужесточены правила совершения переводов. Банки начали отчитываться о мошеннических операциях по обновленной форме с учетом законодательных изменений.

В то же время размер зафиксированных потерь в июле — сентябре значительно превысил показатель средних значений за предшествующие четыре квартала и составил 9,3 млрд рублей. При этом чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы.

В III квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячи телефонных номеров злоумышленников.

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