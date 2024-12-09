Россияне начали активно оформлять карту провожающего. За 11 месяцев 2024 года было получено более 66 тысяч карт, сообщила пресс-служба «Центральной ППК» — оператора пригородных железнодорожных пассажирских перевозок в Москве и еще четырех регионах.

Как пояснили в компании, с помощью такой карты можно пройти на станцию без оформления проездного документа и в течение 30 минут находиться на платформе. «Услуга введена для тех, кто хочет проводить друзей и родственников прямо до вагона или встретить их с тяжелым багажом», — отметили в ЦППК.

Самыми популярными направлениями стали Казанское, Горьковское и Ярославское: на них пришлась почти половина всех пассажиров, воспользовавшихся картой провожающего. Чаще всего эту услугу выбирали в разгар дачного сезона — по 8,1 тысячи раз в июле и в августе на всех девяти направлениях.

Чтобы оформить карту провожающего, достаточно обратиться в билетную кассу, на которой размещен соответствующий стикер. Услуга предоставляется под залог 100 рублей, его можно забрать, обратившись в кассу при выходе с платформы.

МПКАрт 2.0