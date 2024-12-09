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Россияне начали активно оформлять карту провожающего

Дата публикации: 09.12.2024 18:47
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Время прочтения: 1 минута
Россияне начали активно оформлять карту провожающего
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Россияне начали активно оформлять карту провожающего. За 11 месяцев 2024 года было получено более 66 тысяч карт, сообщила пресс-служба «Центральной ППК» — оператора пригородных железнодорожных пассажирских перевозок в Москве и еще четырех регионах.

Как пояснили в компании, с помощью такой карты можно пройти на станцию без оформления проездного документа и в течение 30 минут находиться на платформе. «Услуга введена для тех, кто хочет проводить друзей и родственников прямо до вагона или встретить их с тяжелым багажом», — отметили в ЦППК.

Самыми популярными направлениями стали Казанское, Горьковское и Ярославское: на них пришлась почти половина всех пассажиров, воспользовавшихся картой провожающего. Чаще всего эту услугу выбирали в разгар дачного сезона — по 8,1 тысячи раз в июле и в августе на всех девяти направлениях.

Чтобы оформить карту провожающего, достаточно обратиться в билетную кассу, на которой размещен соответствующий стикер. Услуга предоставляется под залог 100 рублей, его можно забрать, обратившись в кассу при выходе с платформы.

 

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