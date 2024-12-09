В ЦБ подсчитали, на сколько рубль просел к доллару

В ноябре 2024 года рубль ослаб к доллару США на 11%, а к китайскому юаню — на 8,4%. В этих условиях продажи валюты со стороны экспортеров резко сократились, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка.

«Санкции в отношении финансового сектора, отразившиеся на инфраструктуре международных расчетов и сроках поступления экспортной выручки, а также покупки иностранной валюты со стороны отдельных нефинансовых компаний, привели к временному снижению чистых продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре — на 23%, до 8,0 млрд долларов США», — отмечает регулятор.

В ЦБ прогнозируют, что по мере адаптации участников рынка давление на валютный рынок станет снижаться, при этом динамика валютного курса в среднесрочной перспективе будет определяться фундаментальными факторами. При этом в первую неделю декабря ситуация на валютном рынке стабилизировалась и рубль укрепился на 7,7% относительно доллара США.

Одним из решений для снижения волатильности и стабилизации ситуации на валютном рынке стала приостановка Банком России покупки иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина России до конца 2024 года.

Примечательно, что в отличие от экспортеров население в ноябре даже увеличило объемы продаж валюты против октября, при этом валюта продавалась равномерно в течение всего месяца. После введения очередных санкций объемы чистых продаж со стороны граждан оставались неизменными. В целом за месяц физлица продали валюты на сумму 68,1 млрд рублей (в октябре — 55,8 млрд рублей).

В условиях высокой волатильности надежным инструментом сохранения средств являются банковские депозиты. Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру*:

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