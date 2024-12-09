Названы регионы, в которых соискателям готовы платить самые высокие зарплаты

Ямало-Ненецкий автономный округ стал регионом, в котором работодатели предлагают соискателям самые высокие зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели аналитики платформы «Авито Работа».

За период с января по ноябрь 2024 года работодатели в Ямало-Ненецком автономном округе предлагали соискателям заработную плату в среднем в размере 106 494 рублей в месяц, что выше на 17% показателя за прошлый год. Аналитики подчеркивают, что эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

На втором месте по уровню средних предлагаемых зарплат оказалась Московская область. Соискатели в этом регионе за последние 11 месяцев могли рассчитывать в среднем на 92 549 рублей в месяц при условии полной занятости. При этом прирост средней зарплаты в столичном регионе составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Третье и четвертое место заняли Якутия и Камчатский край, где средние зарплатные предложения для новых сотрудников при полном графике составили 90 308 рублей (плюс 11%) и 87 763 рубля (плюс 13%) в месяц соответственно.

Также в пятерку регионов с наибольшими средними зарплатными предложениями для соискателей вошла Сахалинская область, где работодатели указывали в вакансиях средние зарплатные предложения в размере 87 763 рублей, а прирост при сравнении год к году составил 10%.

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