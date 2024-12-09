Приемлемый размер пенсии, «период охлаждения» при продаже жилья. Главное за день

🔹 Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму 110 тысяч рублей, выяснили в ходе опроса аналитики Страхового дома ВСК.

🔹 Оформить рассрочку на квартиру легче, чем ипотеку, но у этого способа приобретения жилья есть три существенных недостатка.

🔹 Закрывать существующий вклад и открывать новый — стоит сейчас только в случае, если новый депозит к дате окончания старого принесет больше средств, предупреждает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

🔹 Молодежь стала чаще обращаться за микрозаймами: за десять месяцев 2024 года доля молодых людей до 30 лет в структуре выданных микрозаймов достигла 41,4%.

🔹 В Госдуме предложили блокировать деньги от продажи квартир сроком на семь дней для проверки подлинности сделки с недвижимостью.

🔹 Спрос на элитное жилье с начала 2024 года остается крайне высоким, сообщают девелоперы и риелторы.