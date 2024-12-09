ОТП Банк повысил ставки по вкладам «Горизонт» и «Притяжение»

ОТП Банк повысил доходность по вкладам со сроком от шести до 24 месяцев.

Вклад «Горизонт» принесет клиентам до 21,8% годовых. Сроки оформления вклада: 91, 181, 275, 366, 460, 549, 732 дня. Минимальная сумма — 1000 рублей, максимальная — 600 млн рублей. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Клиенты могут выбрать комфортную сумму и срок.

Вклад «Притяжение» принесет максимальный доход до 21,5% годовых при сроке 181 день. Минимальная сумма — 20 000 рублей, максимальная — 300 млн рублей. Клиенты могут снять половину суммы вклада и пополнить его в любое время. Процентный доход можно получать ежедневно и в день окончания срока вклада.

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.