Еще один банк запустил светящуюся инновационную карту

Экспобанк запустил премиальные карты Mir Supreme в двух новых дизайнах. Одновременно по ним улучшены условия программы лояльности, сообщила пресс-служба банка.
Карту «Mir Supreme Премьер 2.0» можно выпустить с изображением созвездия, которое светится при оплате касанием к терминалу. Второй вариант нового дизайна — карта с 3D монетой «на удачу».
По новой карте Экспобанк выплачивает кэшбэк до 7% на рестораны (в зависимости от суммы денежных средств на счетах и вкладах в банке), а также базово 1% на все категории (при тратах по карте от 10 тысяч рублей в месяц). Лимит кэшбэка на рестораны — 5 тысяч рублей в месяц, базового кэшбэка — 25 тысяч рублей в месяц.
Кроме кэшбэка от Экспобанка действует программа лояльности Mir Supreme.
По новой карте можно получать еще больше бесплатных проходов в бизнес-залы аэропортов и вокзалов — до пяти визитов в месяц в зависимости от остатков на счетах, трат или размера зарплаты, получаемой на карту Mir Supreme от Экспобанка.
Ранее инновационные карты с подсветкой запустили некоторые другие российские банки. Так, Т-Банк вывел на рынок светящуюся дебетовую карту Black с четырьмя вариантами дизайна (маяк, кот и т. д.). Карта оснащена светодиодами, которые загораются при каждом прикладывании к терминалу для оплаты покупки.
А Сбер запустил кредитную карту со светодиодами. За счет этого логотип банка динамически подсвечивается каждый раз, когда карту прикладывают к платежному терминалу или банкомату.
С каждым годом потребители все чаще отдают предпочтение более современным технологиям: СБП, платежным сервисам, стикерам. Со временем они могут занять главенствующие позиции среди средств безналичной оплаты, однако пока первенство удерживают банковские карты, считает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Представляем рейтинг самых технологичных дебетовых карт по версии Банки.ру.
Первая пятерка самых технологичных карт России выглядит следующим образом (согласно рейтингу Банки.ру):
Карта Black от Т-Банка
СберКарта от Сбербанка
«Умная карта Мир» от Газпромбанка
Карта «Скидка везде» от МТС Банка
Дебетовая Альфа-Карта от Альфа-Банка
МПКАрт 2.0