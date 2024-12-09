Еще один банк запустил светящуюся инновационную карту

Экспобанк запустил премиальные карты Mir Supreme в двух новых дизайнах. Одновременно по ним улучшены условия программы лояльности, сообщила пресс-служба банка.

Карту «Mir Supreme Премьер 2.0» можно выпустить с изображением созвездия, которое светится при оплате касанием к терминалу. Второй вариант нового дизайна — карта с 3D монетой «на удачу».

По новой карте Экспобанк выплачивает кэшбэк до 7% на рестораны (в зависимости от суммы денежных средств на счетах и вкладах в банке), а также базово 1% на все категории (при тратах по карте от 10 тысяч рублей в месяц). Лимит кэшбэка на рестораны — 5 тысяч рублей в месяц, базового кэшбэка — 25 тысяч рублей в месяц.

Кроме кэшбэка от Экспобанка действует программа лояльности Mir Supreme.

По новой карте можно получать еще больше бесплатных проходов в бизнес-залы аэропортов и вокзалов — до пяти визитов в месяц в зависимости от остатков на счетах, трат или размера зарплаты, получаемой на карту Mir Supreme от Экспобанка.

Ранее инновационные карты с подсветкой запустили некоторые другие российские банки. Так, Т-Банк вывел на рынок светящуюся дебетовую карту Black с четырьмя вариантами дизайна (маяк, кот и т. д.). Карта оснащена светодиодами, которые загораются при каждом прикладывании к терминалу для оплаты покупки.

А Сбер запустил кредитную карту со светодиодами. За счет этого логотип банка динамически подсвечивается каждый раз, когда карту прикладывают к платежному терминалу или банкомату.

С каждым годом потребители все чаще отдают предпочтение более современным технологиям: СБП, платежным сервисам, стикерам. Со временем они могут занять главенствующие позиции среди средств безналичной оплаты, однако пока первенство удерживают банковские карты, считает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Представляем рейтинг самых технологичных дебетовых карт по версии Банки.ру.

Первая пятерка самых технологичных карт России выглядит следующим образом (согласно рейтингу Банки.ру):

Карта Black от Т-Банка

СберКарта от Сбербанка

«Умная карта Мир» от Газпромбанка

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

Дебетовая Альфа-Карта от Альфа-Банка

МПКАрт 2.0