Россияне стали чаще покупать валюту онлайн. По данным банка Русский Стандарт, в ноябре онлайн-конвертации долларов и евро совершали 9% клиентов, а 91% совершали операции с иностранной валютой в отделениях. В октябре эти показатели составляли 6% и 94% соответственно.

По сумме операций также лидировали наличные валютно-обменные операции. При этом их доля снизилась относительно октября. Так, соотношение в пользу офлайна в ноябре составило 89% против 11% у онлайна. В октябре на наличные конвертации приходился 91%, а 9% — на безналичные валютно-обменные операции.

Как показала статистика, в ноябре россияне обменивали доллары в три раза чаще, чем евро. При этом наличные доллары продавали и покупали с одинаковой активностью. А евро в ноябре на 41% чаще продавали, чем покупали.

В онлайн-формате лидировали продажи. Доллары в ноябре на 43% чаще продавали, чем покупали. А евро в онлайне продавали на 27% чаще, чем покупали.

Общий средний чек одной валютно-обменной операции с долларами в ноябре составил 541 доллар, а с евро — 524 евро.

«В пользу рубля продолжает играть жесткая ДКП российского регулятора. В середине ноября доллар вырос, что было обусловлено расшивкой платежей импортеров, а также приходом Трампа, от которого ждут ведения торговых войн и введения тарифных барьеров, что может сказаться на снижении темпов роста мировой экономики. Во второй половине минувшего месяца на фоне нового пакета санкций в отношении российских банков, которые обеспечивали значительную часть внешних расчетов, произошло резкое ослабление рубля. Национальная валюта сразу получила поддержку после решения ЦБ временно уйти от покупок валюты в рамках бюджетного правила. Рубль также может получить локальную поддержку в случае дальнейшего роста ключевой ставки уже в декабре. Однако в любом случае в ближайшие месяцы рублю будет присуща повышенная волатильность», — прогнозирует директор департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.