Россиян предупредили, чем грозит «ипотечное донорство»

В России участились случаи так называемого «ипотечного донорства», когда человек, не соответствующий требованиям для получения льготного кредита, обращается к родственникам или знакомым с детьми и просит их выступить в роли созаемщиков по семейной программе. Недвижимость поступает в общую долевую собственность, а после выплаты кредита доля созаемщика с детьми отчуждается. Другой вариант предполагает, что созаемщика привлекает семья с детьми, которой не хватает дохода для получения одобрения от банка. Эта схема несет риски для всех ее участников, заявил РИА Новости адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

Обязательства созаемщиков предполагают общую ответственность, напомнил эксперт. Любое нарушение условий выплаты ипотеки одним из созаемщиков влечет за собой ухудшение кредитного рейтинга всех ее участников. Если же заемщик не сможет выплачивать ипотеку, эта обязанность ляжет на плечи другого участника схемы, предупредил он. Кроме того, если у созаемщика в будущем возникнет потребность в ипотеке, он не сможет воспользоваться льготной программой, так как единожды уже использовал это право.

Мастер подбора ипотеки Заполните одну анкету и получите лучшие предложения от банков по ипотеке Сумма кредита: Ежемесячный платёж от:

Прибегнув к помощи семьи с детьми, заемщик рискует остаться лишь с долей недвижимости. Такое может случиться, если созаемщик откажется отчуждать свою долю, отметил Данилов. Если же одна из сторон будет признана банкротом, взыскание может быть обращено на недвижимость, которая до момента погашения ипотеки находится в залоге у банка, подчеркнул он.

В случае смерти одного из участников схемы нет гарантий, что его наследники согласятся следовать этим договоренностям, добавил юрист.

«Большую роль здесь играют не договорные конструкции, а доверительные отношения между заемщиком и "донором", из-за чего трудно предугадать возможность наступления негативных последствий», — заключил эксперт.

Ипотека — это серьезное и долгосрочное финансовое обязательство, напоминают эксперты. Если вы уверены в своих возможностях, подобрать подходящий вариант кредита можно на Банки.ру.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.