Сколько мошенники украли у россиян, как банки выдают деньги закредитованным клиентам. Обзор Банки.ру

📰 Мошенники украли у банковских клиентов более 9 млрд рублей за квартал, сообщает «Коммерсант». Банк России зафиксировал значительный рост мошеннической активности — оказались побиты сразу несколько рекордов. Регулятор отмечает, что на статистику повлияло изменение формата сбора данных у банков. Однако эксперты считают, что возросший трафик мошеннических операций при дистанционном обслуживании и платежах через СБП связан с меньшим уровнем контроля за операциями по сравнению с картами, где уровень потерь почти не изменился.

📰 Банки в нынешнем году резко — по меньшей мере в пять раз — нарастили выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля, сообщают «Известия». Эту своего рода уловку они используют, чтобы обходить лимиты Центробанка на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Об этом говорится в материалах ЦБ, информацию подтвердила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. По ее словам, такая практика чревата рисками и для самих организаций, и для заемщиков. Поэтому с середины следующего года регулятор планирует вводить количественные ограничения на выдачу таких кредитов.

📰 Граждане редко жалуются в ЦБ на страховки банковских карт, пишут «Ведомости». В Банк России поступает небольшое количество жалоб на страхование банковских карт: за 10 месяцев 2024 года регулятор получил 153 обращения от потребителей, при этом обоснованными признаны только три из них. Это может быть связано в том числе с тем, что минимальные требования для повышения клиентской ценности продукта ЦБ ввел 1 октября 2023 года, и они распространяются только на договоры, заключенные с этого времени. Ранее оформленные полисы регулируются прежними условиями.

📰 Законопроект о создании внесудебного механизма взыскания задолженности граждан за коммунальные услуги подготовлен в Госдуме к первому чтению, обращает внимание «Коммерсант». Предполагается, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут обращаться к нотариусам за получением исполнительной надписи, достаточной для начала процесса взыскания долга. Эксперты отмечают, что предложенный механизм актуален, но пока вызывает немало вопросов.

📰 Власти одобрили идею МВД о праве следователей замораживать счета без суда, сообщает РБК. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение Министерства внутренних дел, которое даст следователям и дознавателям право блокировать банковские счета без судебного решения на срок до десяти дней. Законопроект направлен на борьбу с преступлениями, совершаемыми в Интернете и с помощью звонков, а также для оперативного принятия мер по возмещению ущерба жертв мошенников. Там отмечается, что одной из проблем расследования таких преступлений является длительный процесс получения информации от банков.

📰 Коллекторы заметно сократили покупки портфелей долгов, находящихся в судебной стадии, у банков и микрофинансистов, рассказывает Forbes со ссылкой на данные НАПКА и Debex. Цены на такие долги тоже упали. Это естественная реакция рынка: после резкого повышения госпошлин в сентябре коллекторам стало невыгодно просуживать долги с низкими чеками самостоятельно. В следующем году продавцы сократят предложение судебных портфелей, а цены на них вновь упадут, ожидают эксперты.

📰 С 1 апреля 2025 года социальную пенсию проиндексируют сразу на 14,75%, обращают внимание «Известия» на закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы. В среднем выплата составит 15,4 тысячи рублей. Выплаты нетрудоспособным россиянам в виде социальной пенсии назначаются государством на определенных условиях. Они полагаются пожилым людям без трудового стажа или с недостаточным количеством пенсионных баллов, инвалидам или потерявшим кормильца.