РЖД возобновляют пассажирское сообщение с двумя странами

РЖД с 15 декабря возобновляют регулярные пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР, прерванные с началом пандемии.

«В международном сообщении выйдет на маршрут поезд № 401/402 Гродеково (РФ) — Суйфэньхэ (КНР), отменный в 2020 году после начала пандемии коронавируса. Также назначен новый поезд № 645/646 Хасан (РФ) — Туманган (КНДР). Он будет перевозить пассажиров до возобновления курсирования поезда № 651/652 Уссурийск (РФ) — Туманган (КНДР)», — говорится в сообщении на сайте РЖД.

Согласно новому графику движения поездов на Дальневосточной железной дороге, поезда Хасан — Туманган будут ходить три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам в 15:30 по владивостокскому времени (8:30 мск). Расписание поездов Гродеково — Суйфэньхэ пока не опубликовано.

В сентябре в РЖД сообщали о разработке маршрута Владивосток — Хасан — Раджин (КНДР).

В настоящее время из Приморья в Китай можно добраться автобусами и самолетами. В Северную Корею летают регулярные авиарейсы Владивосток — Пхеньян.

Ранее РЖД восстановили прямое сообщение с Москвой из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Киргизия) и Караганды (Казахстан).

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Дебетовые карты, по которым начисляются мили

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