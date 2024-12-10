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Сбербанк раскрыл прибыль за 11 месяцев 2024 года

Дата публикации: 10.12.2024 09:58
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Время прочтения: 1 минута
Сбербанк раскрыл прибыль за 11 месяцев 2024 года
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Сбербанк

За 11 месяцев 2024 года чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 4,9% в годовом выражении — до 1445 млрд рублей, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в сокращенных результатах банка по РПБУ.

Рентабельность капитала составила 23,7%.

«Замедление темпов роста кредитования сохраняется под влиянием высоких ставок в экономике и усиления регулирования. В ноябре выдачи кредитов физическим лицам снизились до 327 миллиардов рублей, а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц», — заявил Греф. 

Сбербанк видит снижение спроса и со стороны корпоративных заемщиков по сравнению с третьим кварталом этого года.

«Кредитный портфель в этом сегменте вырос на 1,0% за месяц в реальном выражении и превысил 28 триллионов рублей. В условиях возросшей стоимости финансирования основной акцент на предоставлении кредитов высококачественным заемщикам», — добавил глава кредитной организации.

Количество розничных клиентов Сбербанка выросло на 1,3 млн человек с начала года — до 109,9 млн человек. Число активных корпоративных клиентов — 3,2 млн компаний. Средства физических лиц превысили 26,9 трлн рублей и выросли на 1,3% за месяц. С начала года рост клиентских средств в банке составил 18,8%.

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