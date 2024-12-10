Сбербанк раскрыл прибыль за 11 месяцев 2024 года

За 11 месяцев 2024 года чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 4,9% в годовом выражении — до 1445 млрд рублей, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в сокращенных результатах банка по РПБУ.

Рентабельность капитала составила 23,7%.

«Замедление темпов роста кредитования сохраняется под влиянием высоких ставок в экономике и усиления регулирования. В ноябре выдачи кредитов физическим лицам снизились до 327 миллиардов рублей, а прирост розничного портфеля составил 0,5% за месяц», — заявил Греф.

Сбербанк видит снижение спроса и со стороны корпоративных заемщиков по сравнению с третьим кварталом этого года.

«Кредитный портфель в этом сегменте вырос на 1,0% за месяц в реальном выражении и превысил 28 триллионов рублей. В условиях возросшей стоимости финансирования основной акцент на предоставлении кредитов высококачественным заемщикам», — добавил глава кредитной организации.

Количество розничных клиентов Сбербанка выросло на 1,3 млн человек с начала года — до 109,9 млн человек. Число активных корпоративных клиентов — 3,2 млн компаний. Средства физических лиц превысили 26,9 трлн рублей и выросли на 1,3% за месяц. С начала года рост клиентских средств в банке составил 18,8%.