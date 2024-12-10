Россияне лишились рекордных 9 млрд рублей из-за мошенников

В третьем квартале 2024 года ЦБ зафиксировал рост активности мошенников. Всего россияне лишились из-за злоумышленников рекордных 9,3 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем во втором квартале, обращает внимание «Коммерсант».
Наибольший рост хищений, по данным Банка России, зафиксирован через каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). В третьем квартале сумма украденных средств превысила рекордные 3,8 млрд рублей, хотя в начале года не доходила до 1 млрд.
На втором месте по объему хищений — Система быстрых платежей (СБП), на которую пришлось 2,8 млрд рублей. Это также рекорд — сумма в два раза выше показателя второго квартала. В сегменте переводов без открытия счета объем украденных средств и вовсе вырос в 12,5 раза, хотя через этот канал было похищено менее 350 млн рублей.
Центробанк отмечает качество и скорость взаимодействия между регулятором, банками и правоохранительными органами по обмену информацией о мошенниках.
Также с июля действует закон, обязывающий банки вернуть похищенные средства, если они были переведены на счет из черного списка. Таким образом, общий уровень возврата средств пострадавшим в третьем квартале достиг рекорда — 1,1 млрд рублей.
Эксперты объясняют увеличение случаев хищений через ДБО и СБП тем, что мошенникам пришлось перейти в эти сегменты из карточного. Основным же инструментом злоумышленников остается социальная инженерия.
Правила безопасности в Сети помогут защититься от мошенников, а банковский вклад под высокий процент поможет спасти накопления от инфляции и получить доход.
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