Т-Банк переведет кредитных клиентов на обслуживание в Уралсиб

Клиенты Т-Банка с кредитами наличными могут быть переведены на обслуживание в Уралсиб. На сайте Уралсиба появился, а затем пропал специальный раздел для клиентов Т-Банка с ответами на часто задаваемые вопросы о «переезде» кредитов, обратил внимание Telegram-канал MarketOverview. В поддержке Т-Банка подтвердили РБК, что часть кредитов «действительно может быть передана на обслуживание в Уралсиб», и назвали это обычной практикой.

Перевод в Уралсиб не затрагивает заемщиков с ипотекой и рассрочками — речь идет только о кредитах наличными, сообщили в поддержке Т-Банка.

В третьем квартале 2024 года Т-Банк начал интеграцию кредитного портфеля Росбанка, благодаря чему в октябре вышел в лидеры по приросту розничного кредитного портфеля. Уралсиб в октябре 2022 года приобрел кредитный портфель Ситибанка, который принял решение уйти с российского рынка. Банк также получил возможность рефинансировать кредитные карты Ситибанка при согласии держателей карт.

В соответствии с гражданским законодательством РФ банки имеют право уступать требования по кредитным договорам другим кредитным организациям, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Согласие заемщика при этом не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором. По сути, для заемщиков ничего не меняется, поэтому переживать в случае передачи кредита в другой банк не нужно, говорит эксперт. Все условия кредитования остаются прежними, поменяться могут лишь реквизиты для погашения долга, но банк должен проинформировать об этом.

По словам Солдатенковой, для банков уступка кредитов в другой банк — это способ «разгрузить» свой портфель и оптимизировать нагрузку на резервирование, что особенно актуально ввиду действующих рамок по макропруденциальным лимитам и надбавкам. Банку-приобретателю же портфеля такая сделка может быть выгодна, если он планирует провести секьюритизацию своего портфеля, выпустив ценные бумаги, и таким образом «освободить» капитал для дальнейшего масштабирования деятельности, поясняет аналитик Банки.ру.

