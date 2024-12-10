Экспобанк повысил ставки по вкладам

Экспобанк увеличил доходность по вкладам «Выбери меня» и «Стабильный доход», сообщает пресс-служба кредитной организации.

По вкладу «Выбери меня» ставки выросли на сроках 120 и 181 день — до 22,53% и 23% с учетом капитализации процентов. Максимальная доходность по вкладу — до 25% годовых.

Вклад «Выбери меня» можно открыть на срок от 120 дней до 3 лет. Его можно пополнять в течение первых 30 дней, а также досрочно снимать с него капитализированные проценты. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 30 000 рублей, в офисах банках — от 100 000 рублей.

Кроме того, выросла максимальная доходность по вкладу «Стабильный доход» — до 22,3%. Такой вклад можно пополнять в течение всего срока действия. Его можно открыть на срок 91, 181 или 367 дней. Минимальная сумма — 100 000 рублей.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.