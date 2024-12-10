ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк: названы 10 лучших накопительных счетов

На Банки.ру появился топ-10 накопительных счетов, составленный по предложениям 30 банков, размещенным на нашем сайте.

При сравнении накопительных счетов в первую очередь учитывались процентная ставка на промопериод, условия получения повышенной ставки, а также максимальная и минимальная сумма, на которые банк готов начислять повышенный процент.

Ставка на промопериод: 24%.

Срок действия повышенной ставки: 3 месяца.

Минимальная сумма: 1000 рублей.

Ставка на промопериод: 24%.

Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.

Минимальная сумма: 1 рубль.

Ставка на промопериод: 24%.

Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.

Минимальная сумма: 5000 рублей.

«МТС счет », МТС Банк

Ставка на промопериод: 21%.

Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.

Минимальная сумма: 1 рубль.

Ставка на промопериод: 20%.

Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.

Минимальная сумма: 1 рубль.

Ставка на промопериод: 19,5%.

Срок действия повышенной ставки: 3 месяца.

Минимальная сумма: 1 рубль.

Ставка: 19%.

Минимальная сумма: 1 рубль.

Ставка: 18%.

Минимальная сумма: 100 рублей.

Ставка: 17%.

Минимальная сумма: 1 рубль.

Ставка: 17%.

Минимальная сумма: 500 000 рублей.

Подробнее с условиями по каждому накопительному счету можно ознакомиться здесь.