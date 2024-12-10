ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк: названы 10 лучших накопительных счетов

На Банки.ру появился топ-10 накопительных счетов, составленный по предложениям 30 банков, размещенным на нашем сайте.
При сравнении накопительных счетов в первую очередь учитывались процентная ставка на промопериод, условия получения повышенной ставки, а также максимальная и минимальная сумма, на которые банк готов начислять повышенный процент.
«Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)», ВТБ
Ставка на промопериод: 24%.
Срок действия повышенной ставки: 3 месяца.
Минимальная сумма: 1000 рублей.
«Накопительный счет ТКБ. Выгодный», Банк ТКБ
Ставка на промопериод: 24%.
Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.
Минимальная сумма: 1 рубль.
«Накопительный счет», Газпромбанк
Ставка на промопериод: 24%.
Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.
Минимальная сумма: 5000 рублей.
«МТС счет», МТС Банк
Ставка на промопериод: 21%.
Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.
Минимальная сумма: 1 рубль.
«Альфа-Счет (на минимальный остаток)», Альфа-Банк
Ставка на промопериод: 20%.
Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.
Минимальная сумма: 1 рубль.
«Накопительный счет», Банк ДОМ.РФ
Ставка на промопериод: 19,5%.
Срок действия повышенной ставки: 3 месяца.
Минимальная сумма: 1 рубль.
«Накопительный счет», Банк «Санкт-Петербург»
Ставка: 19%.
Минимальная сумма: 1 рубль.
«Накопительный счет Мой счет», Россельхозбанк
Ставка: 18%.
Минимальная сумма: 100 рублей.
«Накопительный счет Онлайн-Копилка», Совкомбанк
Ставка: 17%.
Минимальная сумма: 1 рубль.
«Накопительный счет», Уралсиб
Ставка: 17%.
Минимальная сумма: 500 000 рублей.
Подробнее с условиями по каждому накопительному счету можно ознакомиться здесь.