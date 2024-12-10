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ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк: названы 10 лучших накопительных счетов

Дата публикации: 10.12.2024 13:48
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Время прочтения: 2 минуты
ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк: названы 10 лучших накопительных счетов
Автор
Богдан Зварич , главный аналитик Банки.ру
Богдан Зварич главный аналитик Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ Банк ТКБ Газпромбанк МТС Банк Альфа-Банк Банк ДОМ.РФ Банк «Санкт-Петербург» Россельхозбанк Совкомбанк Уралсиб

На Банки.ру появился топ-10 накопительных счетов, составленный по предложениям 30 банков, размещенным на нашем сайте.

При сравнении накопительных счетов в первую очередь учитывались процентная ставка на промопериод, условия получения повышенной ставки, а также максимальная и минимальная сумма, на которые банк готов начислять повышенный процент.

«Накопительный ВТБ-Счет (на минимальный остаток)», ВТБ

Ставка на промопериод: 24%.

Срок действия повышенной ставки: 3 месяца.

Минимальная сумма: 1000 рублей.

«Накопительный счет ТКБ. Выгодный», Банк ТКБ

Ставка на промопериод: 24%.

Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.

Минимальная сумма: 1 рубль.

«Накопительный счет», Газпромбанк

Ставка на промопериод: 24%.

Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.

Минимальная сумма: 5000 рублей.

«МТС счет», МТС Банк

Ставка на промопериод: 21%.

Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.

Минимальная сумма: 1 рубль.

«Альфа-Счет (на минимальный остаток)», Альфа-Банк

Ставка на промопериод: 20%.

Срок действия повышенной ставки: 2 месяца.

Минимальная сумма: 1 рубль.

«Накопительный счет», Банк ДОМ.РФ

Ставка на промопериод: 19,5%.

Срок действия повышенной ставки: 3 месяца.

Минимальная сумма: 1 рубль.

«Накопительный счет», Банк «Санкт-Петербург»

Ставка: 19%.

Минимальная сумма: 1 рубль.

«Накопительный счет Мой счет», Россельхозбанк

Ставка: 18%.

Минимальная сумма: 100 рублей.

«Накопительный счет Онлайн-Копилка», Совкомбанк

Ставка: 17%.

Минимальная сумма: 1 рубль.

«Накопительный счет», Уралсиб

Ставка: 17%.

Минимальная сумма: 500 000 рублей.

Подробнее с условиями по каждому накопительному счету можно ознакомиться здесь.

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