ВТБ предупредил россиян об изощренном способе обмана

Мошенники стали придумывать изощренные способы обмана, изучая рабочее окружение россиян и используя это против них, предупредил зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Мошенники, по словам Горшкова, изучают поведение и привычки россиян. При этом, если раньше анализ происходил на обобщенном уровне, сейчас злоумышленники детально изучают клиентский профиль.

В частности, аферисты без труда могут найти информацию о человеке в Интернете. Проблема здесь заключается в поведении людей — когда человек сам передает мошенникам личную информацию.

«Еще более изощренные формы проявляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они очень хорошо узнают наше окружение, наш образ жизни, формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги», — сказал Горшков в интервью РИА Новости.

Россиянам Горшков посоветовал всегда «включать здравый смысл» при разговоре с незнакомыми людьми.

Правила безопасности в Сети помогут защититься от мошенников, а банковский вклад под высокий процент поможет спасти накопления от инфляции и получить доход.

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