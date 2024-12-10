Минус 35%. Как получить субсидию от государства на покупку электромобиля

Государство, а также некоторые органы местной власти запустили ряд программ, которые стимулируют покупку электромобилей. В публикации Банки.ру эксперты рассказали, какие сегодня существуют льготы и за сколько реально можно приобрести «электричку».

Прежде всего покупатели могут сэкономить на самой стоимости электромобиля. Так, в 2024 году государство предоставляет субсидии, которые позволяют получить скидку до 35% от стоимости (но не более 925 тысяч рублей) на электромобиль. Также по госпрограммам предоставляются скидки на автокредитование для электромобилей — снова-таки до 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Однако следует помнить, что модельный ряд, на который распространяются госпрограммы, очень узок. Так, льготный кредит можно получить на модели Evolute i-PRO, Evolute i-JOY, «Москвич 3е», а оформить субсидию — на покупку Evolute i-PRO и i-JOY.

При этом во многих регионах для владельцев электромобилей действует ряд льгот. Например, скидка на транспортный налог, бесплатные парковки и возможность бесплатно ездить по платным федеральным трассам. А вот в части страхования никаких преимуществ у владельцев электромобилей нет.

«В контексте страхования подход к электромобилям не отличается от обычных машин: ОСАГО на них оформлять нужно, а каско — можно. Однако стоимость полисов в этом случае может быть несколько выше из-за возможных сложностей с поиском запчастей, из-за сложности и высокой стоимости ремонта, увеличенной мощности таких автомобилей, недостаточности статистики для более точного определения цены полиса. Кроме того, несмотря на льготы, которые предоставляются владельцам электромобилей, они все еще не распространены повсеместно у нас в стране, поэтому страховые компании проявляют осторожность и стараются компенсировать свои будущие потери через повышенные страховые премии», — рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.