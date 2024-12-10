Открыть вклад или купить квартиру: куда сейчас лучше вложить деньги

Вклад и покупка недвижимости как инструменты вложения денег имеют свои плюсы и минусы, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Плюсами вкладов выступают высокая ликвидность и низкий порог входа, а также возможность выбора горизонта инвестирования.

«Также сюда можно добавить систему страхования вкладов — это важный фактор, позволяющий вкладывать средства в размере страховой суммы, которая составляет 1,4 миллиона рублей, не опасаясь за их безопасность: при возникновении страхового случая у банка АСВ выплачивает средства с вклада в пределах страховой суммы», — объясняет аналитик.

Однако, как предупреждает эксперт, ставки по банковским вкладам со временем меняются, в результате чего доходность средств, размещенных на депозите, может как вырасти, так и снизиться.

Что же касается покупки квартиры, то здесь из плюсов Зварич выделяет возможность получения дохода за счет двух «источников» — сдачи купленной квартиры в наем и роста стоимости данной квартиры.

«Но есть здесь и минусы. Ликвидность рынка жилья продолжает оставаться невысокой и сильно зависит от экономической ситуации. Порог входа, то есть стоимость приобретения, достаточно высокий и сильно зависит от региона. Ставки аренды также могут изменяться — они подвержены экономическим факторам и соотношению спроса и предложения квартир в аренду», — поясняет эксперт.

Кроме того, отмечает Зварич, в случае с недвижимостью есть дополнительные расходы, связанные с амортизацией объекта, — необходимо проводить ремонт, менять мебель и т. д. Последний фактор наиболее актуален при сдаче квартиры в аренду.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.